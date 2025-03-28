Карасин: США спокойно отнеслись к идее подключения РФ к SWIFT

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, представляющий российскую сторону на переговорах РФ и США в Эр-Рияде, рассказал, что делегация Штатов спокойно отнеслась к идее восстановления доступа системы SWIFT для Россельхозбанка.

Как отметил член делегации России, перед встречей с американской стороной ставилась основная цель – обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного моря.

"Это восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка", – рассказал сенатор в эфире "России 24".

По словам Карасина, ко всем этим темам экспертная группа США отнеслась спокойно.

Делегации России и Штатов встречались 24 марта. По итогам переговоров Вашингтон принял решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Помимо этого, США готовы способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам. Условия вступят в силу после снятия ряда санкционных и прочих ограничений на работу Россельхозбанка и финансовых организаций, а также компаний-производителей и экспортеров.

Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. При этом власти США готовы рассмотреть вероятность повторного присоединения России к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования, уточнял глава американского Минфина Скотт Бессент.