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Киев готовился к атаке Крымского моста, которая была реализована в ночь на 16 августа 2024 года, при участии американских и британских специалистов. Об этом сообщает The New York Times.

Белый дом поручил американским военным и Центральному разведуправлению США тайно разработать с украинцами и британцами план атаки на Крымский мост для его разрушения. По версии издания, специалисты хотели с помощью ракет ATACMS ударить по уязвимым точкам верхней части моста, а затем надводные беспилотники должны были взорваться рядом с опорам.

Журналистам также удалось выяснить, что в 2022 году администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и "суверенную российскую территорию", но спустя время изменила свои взгляды.

Газета также сообщает, что в процессе разработки плана атаки оборона Крымского моста была усилена, поэтому Киеву пришлось наносить удары только с помощью ATACMS. Вашингтон был против этого маневра, так как считал, что ракетные атаки не помогут достигнуть цели. В связи с этим американская сторона предложила просто подождать.

"В конце концов американцы отступили, и в середине августа <...> украинцы выпустили залп ATACMS по мосту", – заключили авторы материала, не раскрыв конкретных дат атаки.

16 августа 2024 года силы противовоздушной обороны России отразили групповой удар со стороны Вооруженных сил Украины, которые выпустили около 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту.

Однако все снаряды были уничтожены. Кроме того, в тот же день были ликвидированы 10 украинских морских дронов, которые направлялись в сторону полуострова.

