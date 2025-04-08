АиФ: вертолет Sea King, подаренный Киеву Британией, разбился на Украине

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Вертолет Sea King, подаренный украинским войскам Великобританией, разбился на территории Украины. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на военные телеграм-каналы.

Уточняется, что инцидент произошел еще в феврале этого года, однако стал известен общественности лишь недавно. Членам экипажа удалось выжить, однако они получили серьезные травмы.

Согласно судебным документам, вертолет перевернулся во время взлета.

Ранее в Верховной раде заявили, что около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются собственной системой ПВО. Украинские депутаты, в частности, напомнили случай с пилотом F-16 Алексеем Месем, который был сбит украинской ПВО в 2024 году.

Кроме того, по данным СМИ, власти Соединенных Штатов решили прекратить поддержку оборудования истребителей F-16 на Украине, в том числе передатчиков радиолокационных помех.