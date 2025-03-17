Депутат Рады Безуглая: половина украинских самолетов сбивается своей же ПВО

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Около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются собственной системой ПВО. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале, передает RT.

Безуглая упомянула случай с пилотом F-16 Алексеем Месем, который был сбит украинской ПВО в 2024 году. По ее словам, результаты расследования данного инцидента должны были быть опубликованы еще полгода назад, однако сохраняется "полная тишина".

Первый боевой вылет истребителей F-16 произошел на Украине 26 августа 2024 года. Позже стало известно о потере одного самолета. По версии американских СМИ, причиной крушения стала ошибка пилота.

Позднее украинские военные подтвердили гибель летчика Меся. По версии Безуглой, истребитель был случайно сбит ракетой украинского ЗРК Patriot американского производства из-за дискоординации между украинскими подразделениями.