WSJ подтвердила потерю Украиной первого самолета F-16

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Украина потеряла первый западный истребитель F-16, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

Это случилось спустя несколько недель после того, как первую партию самолетов привезли на Украину, добавили в СМИ. При этом источник журналистов не считает, что самолет был сбит. Причиной крушения, по данным собеседника издания, стала ошибка пилота. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не сообщали о крушении или гибели пилота.

Ранее российские телеграм-каналы заметили, что глава горсовета Луцка Игорь Полищук разместил пост, в котором рассказал о гибели подполковника Алексея Меся. Уточнялось, что он проходил обучение на F-16. Однако позже Полищук удалил пост.

Первое боевое применение западных истребителей произошло 26 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в тот день F-16 якобы сбивали российские ракеты и дроны. Позднее Минобороны Нидерландов объяснило, что запретило Украине использовать переданные истребители для ударов по гражданским объектам в РФ.

