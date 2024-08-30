WP: крушение украинского F-16 является серьезным ударом для Киева

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Крушение американского истребителя F-16 и потеря пилота являются огромным ударом для Киева, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на обозревателя американского издания The Washington Post (WP) Брайана Питча.

По данным журналистов, погибший пилот Алексей Месь был одним из публичных лиц, кто летал в Вашингтон и выступал с доводами за поставку Украине этих самолетов.

Причина аварии, добавляет Питч, пока не ясна, однако известно, что во время боевого вылета несколько украинских F-16 сбили четыре российские крылатые ракеты.

Первый боевой вылет западных истребителей произошел 26 августа. Позже стало известно о потере самолета. По версии американских СМИ, причиной крушения якобы стала ошибка пилота.

Позднее украинские военные подтвердили гибель летчика Меся. По версии депутата Верховной рады Украины, американский истребитель был случайно сбит ракетой украинского ЗРК Patriot американского производства.

