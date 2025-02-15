WSJ: Украина сбила F-16 летом 2024 года из-за отсутствия системы опознавания

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Американский истребитель F-16 потерпел крушение летом прошлого года на Украине в результате дружественного огня из-за недостатка тактической сети обмена данными Link 16, которой пользуются страны НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, переданный Киеву истребитель не был оснащен оборудованием, необходимым для подключения к данной системе. Уточняется, что Link 16 в том числе служит для наземной ПВО как система распознавания "свой – чужой".

Первый боевой вылет истребителей F-16 произошел на Украине 26 августа. Позже стало известно о потере одного самолета. По версии американских СМИ, причиной крушения стала ошибка пилота.

Позднее украинские военные подтвердили гибель летчика Алексея Меся. По версии депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, американский истребитель был случайно сбит ракетой украинского ЗРК Patriot американского производства из-за дискоординации между украинскими подразделениями.

Американские журналисты также писали, что потерянный истребитель западного производства и погибший пилот Алексей Месь стали для Киева огромным ударом.