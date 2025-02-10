Военный эксперт Корнев: F-16 и Mirage 2000 проиграют российским истребителям

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Полученные Вооруженными силами Украины (ВСУ) американские истребители F-16 и французские Mirage 2000 уступят российским боевым самолетам в воздушных боях. Такое мнение высказал военный эксперт Денис Корнев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"F-16 и Mirage 2000 – это самолеты четвертого поколения, то есть начала 80-х годов. <...> В случае воздушных столкновений эти самолеты будут в проигрышном положении по сравнению с нашими истребителями типа Су-35С и тем более Су пятого поколения", – заявил он.

По словам Корнева, F-16 и Mirage 2000 являются "нормальными рабочими машинами", однако вряд ли смогут кардинально повлиять на ход боевых действий.

Ранее истребители Mirage 2000 были доставлены на Украину. Как сообщил французский министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню, самолетами управляли украинские пилоты, прошедшие подготовку во Франции.

Между тем в "Ростехе" предупредили об уничтожении истребителей Mirage 2000 при попытке их использования ВСУ. В госкорпорации уточнили, что Mirage 2000, как и F-16, может использоваться украинскими военными только в глубоком тылу, где будет пытаться "гоняться за российскими крылатыми ракетами" и дальними БПЛА, успешно поражающими цели ВСУ.