В "Ростехе" предупредили об уничтожении Mirage 2000 при попытке их использования ВСУ

Фото: ТАСС/ЕPA/RITCHIE B. TONGO

Французские истребители Mirage 2000 будут оперативно сбиты на Украине при попытках ВСУ использовать их для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с линий фронта. Об этом ТАСС заявили в "Ростехе".

В госкорпорации уточнили, что Mirage 2000, как и F-16, может использоваться украинскими военными только в глубоком тылу, где будет пытаться "гоняться за российскими крылатыми ракетами" и дальними БПЛА, успешно поражающими цели ВСУ.

"F-16 в этом смысле показал себя значительно хуже ожиданий", – уточнили в "Ростехе".

Более того, в корпорации назвали Mirage 2000 морально устаревшим самолетом, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам. Эффективная дальность работы по воздушным целям у отечественных Су-35С и МиГ-31 в разы больше, чем у французского истребителя.

"Эффективную дальность его работы по воздушным целям типа истребителей можно оценить максимум в 50 километров, а скорее всего, даже меньше. Для сравнения: длина "руки" при работе по воздуху у российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров, то есть в разы больше", – пояснили в "Ростехе".

Там также отметили, что Mirage 2000 последней модификации могут использоваться как носители ракет SCALP или Storm Shadow, однако есть сомнения, что Франция передала Украине именно такие самолеты. В таком случае они не дадут нового качества по сравнению с советскими Су-24 украинских войск, которые уже применяют эти ракеты, добавили в госкорпорации.

Ранее глава французского Минобороны Себастьен Лекорню заявил, что истребители Mirage 2000 с пилотами ВСУ доставили на Украину. По его словам, самолетами управляли украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.

До этого Госдеп США одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины. В американском ведомстве указали, что речь идет об оборудовании, запчастях и техподдержке.