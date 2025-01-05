Пилот Богдан: у РФ есть движение в создании истребителя 6-го поколения

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У России есть движение вперед в вопросе создания истребителя шестого поколения, рассказал шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Богдан.

"Создание самолета следующего поколения всегда очень затратный технический вопрос, но у нас в этом направлении есть движение вперед", – цитирует пилота ТАСС.

Богдан подчеркнул, что истребитель нового поколения должен соответствовать возросшим современным требованиям, среди которых в том числе необходимость понижения заметности "во всех диапазонах". Также самолет должен быть оснащен силовой установкой со значительно улучшенными характеристиками: низким удельным расходом и высокой тягой.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 единственный в мире показывает эффективность в условиях противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T. Он подчеркнул, что самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.