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Французские самолеты Mirage 2000 вряд ли смогут изменить ситуацию на поле боя на Украине. Об этом пишет 19FortyFive.

"Несмотря на свои сильные стороны, в ходе украинского конфликта Mirage 2000 сталкиваются с определенными проблемам и ограничениями", – утверждают авторы материала.

По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили истребители в очень малом количестве. Они также отличаются от имеющихся у украинцев советских образцов. Кроме того, возможные сложности с доступностью комплектующих для Mirage 2000 могут повлиять на эффективность самолетов.

Ранее СМИ писали, что сломанные американские танки стали бесполезными из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. Журналисты отмечали, что ВСУ полагаются на большое число американской военной техники, однако отсутствие даже небольшой детали делает танк бесполезным.

До этого стало известно, что власти США решили прекратить поддержку оборудования истребителей F-16 на Украине, в том числе передатчиков радиолокационных помех.