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Сломанные американские танки стали бесполезными из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине, сообщает RT со ссылкой на издание Business Insider, которое процитировало депутата Верховной рады Сергея Рахманина.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полагаются на большое число военной техники США, однако отсутствие даже небольшой детали делает танк бесполезным, так как у Киева нет нужных чертежей.

Обычно поврежденную технику НАТО отправляли на ремонт в одну из стран Альянса, но теперь эта практика прекратилась. В результате танки простаивают на вечном ремонте, пожаловался Рахманин.

До этого стало известно, что власти США решили прекратить поддержку оборудования истребителей F-16 на Украине, в том числе передатчиков радиолокационных помех. Госсекретарь США Марко Рубио при этом считает, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года.

