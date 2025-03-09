Forbes: США прекращают поддержку передатчиков помех истребителей F-16 на Украине

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Власти Соединенных Штатов решили прекратить поддержку оборудования истребителей F-16 на Украине, в том числе передатчиков радиолокационных помех. Об этом стало известно Forbes.

Журнал отмечает, что Вашингтон обеспечивал тренировку пилотов ВСУ для боевых самолетов и поставлял запасные части к ним. Кроме того, США предоставили Украине команду специалистов ВВС, которые настраивали контейнеры с аппаратурой радиоэлектронного подавления AN/ALQ-131 у истребителей.

По информации издания, французские истребители Mirage 2000 в составе ВСУ оснащены своими собственными устройствами подавления радиоэлектронных помех. Они имеют устройство выброса дипольных отражателей и инфракрасных трассеров-ловушек Eclair и станцию радиоэлектронного подавления Sabre, говорится в сообщении.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Американские СМИ считают, что так планируется вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

Кроме того, США приостановили обмен разведданными с Украиной. Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что это решение принято лишь для того, чтобы добиться ответственности от всех за достижение мира.