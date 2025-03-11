Песков призвал не "надевать розовые очки" в теме отказа США от поддержки Украины

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не "надевать розовые очки" по поводу отказа США от поддержки Украины. Об этом он заявил в рамках всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы".

"Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, в настоящее время многие начали говорить о том, что США остановят поставки вооружения, а американский бизнесмен Илон Маск отключит свои системы связи на Украине.

Решение о приостановке помощи было принято президентом США Дональдом Трампом 4 марта. Таким образом он пытается надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Американские СМИ считают, что планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

США также приостановили передачу разведданных Украине, чтобы добиться ответственности всех сторон за достижение мира. Кроме того, Великобритании запретили снабжать украинскую сторону американскими разведданными.

