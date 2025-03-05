Economist: решение Трампа по разведданным "отключило" на Украине HIMARS

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Решение американского президента Дональда Трампа по остановке обмена с Киевом разведывательными данными фактически привело к отключению на Украине артиллерийских ракетных комплексов HIMARS. Об этом заявил журналист издания The Economist Оливер Кэролл в соцсети X.

По его словам, в 14:00 по киевскому времени Вашингтон отключил главную линию связи для оповещений, а до этого перестали поступать сведения для HIMARS. Более того, как подчеркнул журналист, Киев перестал получать данные в реальном времени для дальних ударов.

Также Кэролл привел слова осведомленного источника: "Трамп хотел получить благодарность. Мы напишем это на могилах погибших украинцев".

Приостановку передачи Вашингтоном разведданных Киеву подтвердил ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, это решение было принято с целью добиться ответственности всех сторон за достижение мира.

По данным СМИ, США не стали оповещать своих союзников о прекращении обмена с Киевом разведывательными данными. Американская позиция по данному вопросу ужесточилась после конфликта Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, объяснили источники прессы.

Кроме того, СМИ писали, что США запретили Великобритании снабжать американскими разведданными Украину. Уточнялось, что соответствующий приказ уже поступил британскому Центру правительственной связи, разведывательным агентствам и подразделению Минобороны Великобритании.

