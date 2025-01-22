The Times: офицеры Британии недовольны скорым урегулированием конфликта на Украине

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В Великобритании офицеры ВС выступают против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет RT со ссылкой на The Times.

Как говорится в материале издания, высокопоставленные офицеры считают, что после этого между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту.

По словам британского генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, в следующем вооруженном столкновении Россия может добиться гораздо больших успехов.

Как ранее писали западные СМИ, Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. При этом журналисты отмечали, что в Белом доме "практически никто" не думает, что Келлог сможет добиться переговоров Москвы и Киева за такой срок.

До этого американский лидер сообщал, что будет стараться завершить конфликт как можно скорее. Он также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский уже готов к переговорам.