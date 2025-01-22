Рябков сообщил, что контакт Путина и Трампа пока не согласован

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Контакт Владимира Путина и вступившего в должность президента США Дональда Трампа пока не согласован, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Подготовка внутренняя продолжается. <...> Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов", – передает ТАСС слова дипломата.

Ранее Трамп выразил надежду, что его контакт с российским президентом состоится "очень скоро". Он добавил, что готов встретиться в любое удобное для него время.

Ожидается, что российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины", пишут журналисты. Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов вступить в НАТО.

