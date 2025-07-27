Путин заявил о качественном росте ударной мощи ВМФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота

Ударная мощь и боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ) существенно возрастут после преобразования пяти бригад морской пехоты в дивизии, заявил Владимир Путин, наблюдая за ходом учений "Июльский шторм" по видеосвязи.

По его словам, реорганизация произойдет в ближайшие пять лет. В частности, две из пяти пехотных станут дивизиями уже в этом году.

Ранее СМИ писали, что Россия усилилась на Дальнем Востоке, включив в состав Военно-морского флота (ВМФ) подводную лодку "Якутск".

Субмарина обладает современными системами шумоподавления, что делает ее одной из самых малозаметных неатомных подводных лодок в мире. Из-за низкой акустической сигнатуры судно получило в США прозвище "Черная дыра".