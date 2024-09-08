РФ намерена решить проблему эффективного использования портов для экспорта энергоресурсов

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Россия обладает избыточными мощностями портов для экспорта энергоресурсов, так как на данный момент они используются только на 50–60%. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

"В текущих условиях нам необходимо в первую очередь решить проблему эффективного использования уже созданной портовой инфраструктуры", – рассказал он.

Таким образом Цивилев ответил на вопрос, есть ли у России планы по строительству новых портов для экспорта энергоресурсов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена укрепить морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана. Подобными планами глава государства поделился в рамках поднятия флагов на новых кораблях в Санкт-Петербурге.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Николай Патрушев в должности помощника президента РФ будет заниматься вопросами кораблестроения. Патрушев дольше всех был секретарем Совета безопасности РФ – он вступил в должность в 2008 году и был освобожден от нее в 2024-м.

