Путин: перед судостроительной отраслью РФ стоят масштабные задачи

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Перед российской судостроительной отраслью стоят масштабные задачи, решение которых имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей. На это указал Владимир Путин в поздравлении с Днем кораблестроителя, соответствующая телеграма размещена на сайте Кремля.

По словам российского лидера, задачи включают модернизацию существующих и создание новых предприятий, внедрение передовых технологий, расширение сотрудничества с иностранными партнерами и обучение востребованных специалистов.

Особым приоритетом является увеличение флота универсальных ледоколов и судов ледового класса, что крайне важно для обеспечения непрерывного судоходства по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути, отметил глава государства. Он считает, что весомый вклад в это внесет Объединенная судостроительная корпорация, а также другие предприятия.

Развитие судостроения оказало огромное влияние на становление РФ как морской державы, открыло возможности для укрепления ее экономического, промышленного, оборонного и научного потенциалов. Достижения выдающихся российских кораблестроителей вошли в историю страны, подчеркнул Путин.

Ранее СМИ писали, что Россия усилилась на Дальнем Востоке, включив в состав Военно-морского флота (ВМФ) подводную лодку "Якутск". Субмарина обладает современными системами шумоподавления, что делает ее одной из самых малозаметных неатомных подводных лодок в мире. Из-за низкой акустической сигнатуры судно получило в США прозвище "Черная дыра".