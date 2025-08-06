Оперативно-тактические учения войск ВВС и ПВО начались в Белоруссии

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP/Vadim Savitskiy

Оперативно-тактические учения войск Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) начались в Белоруссии 6 августа и продлятся до 30-го числа, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Руководить мероприятиями будет полковник Михаил Матросов. В ходе учений будут отработаны вопросы применения новых видов вооружения, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и стрельбы.

На первом этапе учений соединения и воинские части авиации, а также подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск будут практиковаться в обеспечении противовоздушной защиты войск и объектов, находящихся под охраной, в условиях отражения атаки противника с воздуха и перемещения зенитных ракетных подразделений.

Затем боевые расчеты будут передислоцированы на российский полигон "Ашулук". Там войска пройдут учения боевой стрельбы.

Помимо этого, на мероприятиях будут испытаны новые методы и способы использования подразделений в соответствии с актуальными требованиями к ведению военных операций в современных условиях.

Расчеты планируют отработать вопросы применения новых и обновленных образцов вооружения, военной и специальной техники в контексте активных помех при борьбе высокоточными средствами поражения и БПЛА.

В Минобороны подчеркнули, что учения поспособствуют повышению уровня подготовки командиров и штабов в управлении подразделениями и воинскими частями во время боевых действий по защите от атак с воздуха. Также они позволят оценить, насколько хорошо органы военного управления и задействованные войска готовы выполнять свои задачи.

Ранее в Японском море стартовала практическая часть учений ВМФ РФ и ВМС Китая. В ходе них корабли сформировали совместный отряд, а также провели тренировки по связи и маневрированию. В состав совместного отряда вошли корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", а также миноносцы "Шаосин" и "Урумчи".