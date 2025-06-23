Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военно-морской флот (ВМФ) РФ провел в Балтийском море учения по уничтожению кораблей противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, учения прошли при поддержке самолетов российских воздушно-космических сил (ВКС), Московского и Ленинградского военных округов. В мероприятии принимали участие корабельная, корабельная поисковая, ракетно-катерная ударные группы, а также дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

В ходе учений российские силы отработали на практике действия по поражению кораблей и наземных объектов условного противника разнородными группировками Балтийского флота, говорится в сообщении.

В соответствии с планом, войска выполнили задачи по защите критически важных гражданских и военных объектов РФ в Калининградской области от нападения. На учениях были задействованы современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Для уничтожения группы кораблей противника с побережья Калининградской области и Финского залива береговые ракетные комплексы провели электронные пуски ракет.

Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ до 2050 года. Она включает в себя анализ развития военно-политической обстановки, возможных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав. Эксперты сформулировали главные требования к будущему флоту, его задачам в мирное и военное время, а также механизмы для создания перспективного облика ВМФ.