26 августа, 10:09

Политика
Politico: Польша и Финляндия планируют восстановить болота для защиты от России

Польша и Финляндия восстановят болота для защиты от России – СМИ

Фото: depositphotos/alexeys

Польша и Финляндия изучают возможность восстановления своих болот, чтобы защититься от России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

В материале говорится, что если болота вновь появятся на границах этих европейских стран, то они станут якобы ловушкой для российской военной техники.

До этого Финляндия начала строить забор максимально близко к границе с Россией. Объект будет находиться в пределах 10-метрового участка. Он включает дорогу, сам забор и систему видеонаблюдения с датчиками.

Аналогичные меры принимает и Эстония. На пограничном пункте в Нарве начали установку ворот и барьеров. Это позволит ограничить проезд транспортных средств. Ожидается, что работы завершат к концу сентября. При этом пешеходная часть дороги все еще открыта для движения.

