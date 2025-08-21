Iltalehti: Финляндия построит забор максимально близко к границе с Россией

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Финляндия начала возводить забор на границе с Россией, который будет располагаться максимально близко к российской территории. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Iltalehti.

По словам замкомандира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинена, постройку планируют установить в непосредственной близости к восточной границе.

В частности, забор будет находиться в пределах 10-метрового участка, который включает дорогу, сам забор и систему видеонаблюдения с датчиками.

Финляндия в середине апреля оставила закрытой границу с Россией до дальнейшего уведомления. Затем власти страны решили увеличить высоту забора. Она достигнет 4,5 метра. Также на границе появятся камеры, оснащенные искусственным интеллектом, что поможет различать людей и животных.

При этом финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, так как это приводит к дополнительным расходам. По оценкам таможни государства, служба тратит от 150 до 200 тысяч евро каждый месяц из-за разъездов персонала с восточной границы в другие части страны.