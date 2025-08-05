Iltalehti: Финляндия депортировала 90 россиян за полгода, 16 из них – под конвоем

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Финляндия за последние полгода выдворила из страны 90 россиян, в том числе 16 человек, которые были депортированы в Россию под конвоем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на финское издание Iltalehti, которому поступила информация от местных правоохранителей.

Всего за последние полгода из страны были выдворены 1,4 тысячи человек, что на 31,7% больше данных 2024 года. Местные правоохранители считают, что такая тенденция связана с усилением контроля за общественным порядком и безопасностью.

При этом издание со ссылкой на информацию правоохранителей уточняет, что под конвоем был депортирован в различные страны 271 человек, в том числе 16 россиян. Чаще всего отправляли на родину граждан Эстонии, Румынии, России и Ирака.

В правоохранительных органах пояснили, что депортация под конвоем осуществляется в отношении тех, кто не хочет добровольно выезжать из страны, а также для тех, кто совершил тяжкое преступление или не имеет легального статуса. На этом фоне в марте российские беженцы организовали в Хельсинки акцию протеста против действий миграционной службы. По их сведениям, они отказывают 94% соотечественникам, которые ищут убежище.

Издание также указало, что выходцев из стран Евросоюза чаще всего высылали из Финляндии за незаконные действия, связанные с наркотиками, а также за преступления против личности. Остальные же были депортированы по причине отсутствия законных оснований для нахождения в стране.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что контроль за пребыванием в странах Евросоюза граждан ряда стран, в том числе россиян, ужесточится с введением новой биометрической системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на границе.

В организации отметили, что российские туристы и граждане других неевропейских стран ограничены пребыванием в Шенгенской зоне 90 днями в течение любых 180 дней. С внедрением EES нарушения сроков пребывания будут фиксироваться автоматически, что может привести к запрету на повторный въезд.

