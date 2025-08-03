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01:36

Политика

Автопробег за открытие границы с РФ прошел в Финляндии

Фото: AP Photo/Jussi Nukari

В Финляндии прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов мероприятия, депутата городского совета Лаппенранты Ивана Девяткина.

Мероприятие было согласовано с местной полицией. Всего в автопробеге поучаствовали не менее ста машин, он прошел к закрытому КПП "Нуйямаа".

Девяткин подчеркнул, что граждане имеют право пересекать восточную границу, видеть своих близких, семью и родственников.

В середине апреля Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией до дальнейшего уведомления. Власти страны подтвердили желание оставить закрытыми восточные границы и решили централизовать прием заявок на убежище.

В мае Финляндия решила снова увеличить высоту забора на границе с Россией. Она достигнет 4,5 метра, также на границе появятся камеры, оснащенные искусственным интеллектом, что поможет различать людей и животных.

При этом финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, так как это приводит к дополнительным расходам. По оценкам таможни государства, служба тратит от 150 до 200 тысяч евро каждый месяц из-за разъездов персонала с восточной границы в другие части страны.

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