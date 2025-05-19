Yle: финские таможенники недовольны закрытием границы с Россией

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Финские таможенники оказались недовольны закрытием границы с Россией, поскольку это приводит к дополнительным расходам в размере почти полумиллиона евро в месяц, пишет Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.

По оценкам таможенной службы, из-за перевода персонала из пунктов на восточной границе в другие части страны ведомство тратит от 150 000 до 200 000 евро ежемесячно. Эти средства уходят на суточные и командировочные расходы сотрудников.

Отмечается, что часть таможенников, которая ранее работала на восточной границе, уже почти два года находится в разъездах. Некоторые были направлены в командировки для оказания помощи в выполнении контрольно-надзорных функций в портах и аэропортах ряда регионов. Другие трудятся удаленно, например, оформляя таможенные декларации.

В общей сложности дополнительные затраты, связанные с закрытием границы между Финляндией и Россией, составляют около 450 000 евро в месяц.

"Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы. – Прим. ред.). Терпение персонала не бесконечно", – указал глава таможенной службы Сами Ракшит.

В свою очередь, главное доверенное лицо профсоюза таможенников Яри Ниеминен призвал правительство рассмотреть возможность открытия одного из погранпереходов.

"Затем можно было бы посмотреть, продолжится ли инструментализованная (организованная. – Прим. ред.) миграция или пограничное движение начнет нормализоваться. Российское грузовое железнодорожное сообщение все это время работало хорошо", – пояснил он.

В середине апреля Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией до дальнейшего уведомления. Власти страны подтвердили желание оставить закрытыми восточные границы и решили централизовать прием заявок на убежище.

Однако Европейский суд по правам человека потребовал от Финляндии предоставить обоснования решения о закрытии границы с Россией. Как уточняли СМИ, соответствующая жалоба в суд была подана девятью гражданами русского происхождения.