Глава Минобороны Финляндии Хяккянен: страна не будет открывать границу с РФ

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Финляндия не планирует открывать границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев. Об этом заявил глава Минобороны государства Антти Хяккянен.

"Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию", – пояснил он в интервью изданию Keskisuomalainen.

Ранее и премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял о том, что Финляндия пока не собирается открывать свою границу с РФ, так как Россия может пропустить через нее людей без действительных проездных документов.

Более того в парламент Финляндии был внесен проект закона об ограничении сделок с недвижимостью для россиян. Как пояснил Хяккянен, он коснется тех иностранных граждан, которые, с точки зрения властей страны, "участвуют в агрессивных войнах и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии".

Такой проект имеет дискриминационный характер, отметила, в свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.