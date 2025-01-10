Захарова уличила экс-президента Финляндии в цитировании несуществующих фраз Ленина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в своем докладе для Евросоюза привел несуществующую цитату Владимира Ленина, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала доклад "Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы", который подготовил Ниинисте. Как отметила Захарова, экс-глава Финляндии привел цитату: "Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь – продолжайте, если наткнетесь на сталь – остановитесь", выдав ее за слова Ленина. Однако советский политик никогда не произносил и не писал этой фразы, пояснила представитель МИД России.

Она уточнила, что эту фразу как минимум впервые использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году, а затем ее распространил президент США Ричард Никсон. По ее словам, у Ленина действительно были слова про "прощупывание штыком", однако "никаких размышлений о стали и грязи" там нет. По мнению Захаровой, их могли добавить "тайные поклонники стенограмм" лидера мировой революции во времена холодной войны.

Кроме того, дипломат напомнила, что Ниинисте не раз прибегал к фейкам. Например, в 2014 году он выдумал якобы существующую русскую пословицу "Казак берет все, что плохо лежит". Но подобной пословицы никогда не существовало, уточнила Захарова.

Более того, представитель МИД России задалась вопросом, почему Ниинисте вспомнил Ленина.

"Если из чувства благодарности к председателю Совета народных комиссаров Советской России за независимость, предоставленную Финляндии в конце 1917 года, то остро встает вопрос, почему Хельсинки так спокойно смотрит на демонтаж киевским режимом памятников вождю пролетариата? Может, экс-президент Ниинисте поспособствует переносу снесенных на Украине монументов в финские города?" – поинтересовалась Захарова.

Если же Ниинисте цитировал Ленина, чтобы показать его неправоту, то логично было изучить не фейковые фразы, а настоящие документы, в том числе постановление Совета Народных Комиссаров № 101 от 18 декабря 1917 года о признании государственной независимости Финской Республики, добавила дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала информацию, согласно которой она якобы нецензурно выразилась во время ток-шоу на тему инцидента в Солсбери. Она обратила внимание на то, что фейк появился в день пятилетия инцидента. При этом переделанная цитата, лежащая в основе фейка, была взята из эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года.