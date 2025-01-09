Премьер Финляндии Орпо: финляндско-российская граница останется закрытой

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В ближайшее время финляндско-российская граница останется закрытой из-за угроз, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Действия России не меняются", – цитирует политика ТАСС.

По словам Орпо, если Финляндия откроет границу, то Россия может пропустить через нее людей без действительных проездных документов. Следовательно, уточнил премьер-министр, границу нельзя открывать даже в экспериментальном порядке.

Ранее появилась информация, что финское правительство может провести этой зимой эксперимент по открытию хотя бы одного пропускного пункта на границе с Россией.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что когда-нибудь отношения с Россией наладятся и будут использованы на благо. Тем не менее время для этого еще не пришло, считает политик.