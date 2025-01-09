Премьер Финляндии Орпо: финляндско-российская граница останется закрытой

09 января, 09:06Политика
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
В ближайшее время финляндско-российская граница останется закрытой из-за угроз, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
"Действия России не меняются", – цитирует политика ТАСС.
По словам Орпо, если Финляндия откроет границу, то Россия может пропустить через нее людей без действительных проездных документов. Следовательно, уточнил премьер-министр, границу нельзя открывать даже в экспериментальном порядке.
Ранее появилась информация, что финское правительство может провести этой зимой эксперимент по открытию хотя бы одного пропускного пункта на границе с Россией.
В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что когда-нибудь отношения с Россией наладятся и будут использованы на благо. Тем не менее время для этого еще не пришло, считает политик.
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