Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией

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Депутат финского парламента Киммо Кильюнен извинился за свои слова о необходимости открытия границы с РФ, передает Helsingin Sanomat.

Парламентарий, который является главой комитета по иностранным делам, ранее в беседе с представителями русскоязычного "Александровского общества" высказал мнение, что граница с РФ должна быть открыта. Также он раскритиковал финские СМИ, заявив, что пресса Финляндии сама оказывает гибридное влияние, в котором власти обвиняют Россию.

После этого председатель Социал-демократической партии публично раскритиковали слова Кильюнена, сказав, что они не отражают внешнеполитическую линию Финляндии.

"Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них", – сказал депутат финского парламента.

Кильюнен добавил, что такая точка зрения была его личным мнением, так как ситуация на границе касается его лично и его семьи. Также он заявил, что очень уважает финскую прессу, известную своей независимостью и соответствием высоким стандартам.

Ранее, чтобы справится с последствиями закрытия границы и отсутствия туристов со стороны РФ, правительство Финляндии предложило создать особую экономическую зону в приграничных районах. Указывалось, что в них будут предусмотрены налоговые льготы, а также увеличение строительства ветряных электростанций, инвестиции и улучшение связи.

