Хельсинки хотят забрать крупнейшую в городе арену у российских владельцев

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Хельсинки заберет крупнейший в городе спортивно-выставочный центр Helsinki Hall у его российских владельцев – президента хоккейного клуба СКА Геннадия Тимченко и вице-президента и главного тренера СКА Романа Ротенберга. Об этом со ссылкой на исполнительный совет города сообщает Reuters.

"Город Хельсинки инициирует принудительный захват крупнейшей в столице Финляндии спортивной арены и арены для проведения мероприятий у ее российских владельцев, попавших под санкции", – указано в сообщении.

Тимченко и Ротенбергу принадлежат 45% акций Helsinki Hall, комплекс был приобретен ими в 2013 году.

Власти города называют целью отчуждения комплекса предотвращение его дальнейшего разрушения. Кроме того, по мнению властей, необходимо предотвратить ущерб репутации страны, так как Финляндия не может проводить крупные мероприятия на объекте. При этом отмечается, что процесс отчуждения комплекса может занять несколько лет.

Ранее российский предприниматель Дмитрий Пумпянский и его супруга Галина выиграли отдельные иски против Совета Евросоюза по делу об отмене введенных против них санкций ЕС.

Еще один бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии.

Иск против банка был подан после того, как он направил серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова. Это, по мнению стороны бизнесмена, стало поводом для начала "политическимотивированных расследований против него" в Германии.