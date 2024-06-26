Бизнесмен Пумпянский выиграл иск по отмене санкций ЕС

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Российский предприниматель Дмитрий Пумпянский и его супруга Галина выиграли отдельные иски против Совета Евросоюза по делу об отмене введенных против них санкций ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейский суд общей юрисдикции.

По данным инстанции, суд отменил решения от 2022 года по внесению супругов в черный список и от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер. Совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

Ранее суд Евросоюза постановил исключить сына Пумпянского Александра из санкционного списка. Таким образом, суд отменил решение Совета ЕС от 14 сентября 2022 года, которым Пумпянского внесли в черный список, и решения от 13 марта и 13 сентября 2023 года, которыми действия санкций продлили.