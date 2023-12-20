Суд ЕС не снял санкции с Абрамовича, потому что он "российский бизнесмен"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Суд ЕС сохранил введенные 16 сентября 2022 года санкции Евросоюза против Романа Абрамовича, потому что он "российский бизнесмен". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Абрамовича для прессы.

В тексте указано, что подобного достаточно, чтобы оставаться под санкциями, даже если вы "пассивный акционер в бизнес-сфере, не имеющей никакого отношения к войне".

Добавляется, что адвокат Абрамовича оценит данное постановление, чтобы дать рекомендации относительно дальнейших возможных шагов.

"Хотя мы и разочарованы сегодняшним решением, мы приветствуем тот факт, что суд не принял во внимание несколько аргументов, представленных Советом ЕС, и не включил их в качестве основания для сохранения санкций", – сказано в заявлении.

В частности, речь идет о предположении, что Абрамович получал выгоду от правительства РФ.

В январе The Wall Street Journal опубликовал материал, посвященный роли Абрамовича в переговорном процессе между Россией и Украиной. По данным источника, бизнесмен принимает участие только в обсуждении обмена пленными и зерновой сделки, однако у него есть возможность напрямую общаться с Владимиром Путиным.

Предприниматель в марте 2022 года подпал под санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, ограничения в отношении бизнесмена также ввели в Австралии.

ЕС ввел санкции против Абрамовича