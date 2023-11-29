Суд ЕС постановил отменить санкции против Александра Пумпянского

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Суд ЕС постановил исключить сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра из санкционного списка, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отменил решение Совета Евросоюза от 14 сентября 2022 года, которым Пумпянского внесли в черный список, и решения от 13 марта и 13 сентября 2023 года, которыми действия санкций продлили.

В то же время суд отказал ему в выплате компенсации морального ущерба в 100 тысяч евро.

Ранее Великобритания сняла санкции с одного из фигурантов антироссийского списка Сергея Стогниенко. На него больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Причины данного решения не называются. Стогниенко подпал под санкции 28 сентября 2022 года, в списке его упомянули в качестве одного из членов правления банка "Открытие".

В июле Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова. Причины исключения бизнесмена из черного списка не указывались.

Также Евросоюз убрал из санкционного списка владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Фархада Ахмедова и полковника российской армии Георгия Шуваева, который погиб в октябре 2022 года.

"Деньги 24": о влиянии санкций США на москвичей