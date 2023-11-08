Посольство РФ считает бессмысленными новые антироссийские санкции Британии

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Российское посольство в Лондоне считает бессмысленным и тщетным шагом решение Британии ввести новые антироссийские санкции. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве.

Там уверены, что российская экономика развивается, несмотря на ограничения Лондона, а показатели Соединенного Королевства остаются в околонулевой зоне.

В диппредставительстве РФ отметили, что введение Британией односторонних санкций в отношении граждан и организаций России продиктовано стремлением британских властей имитировать бурную санкционную деятельность даже в условиях ее неэффективности.

Также в диппредставительстве призвали руководство Британии начать распутывать санкционный клубок, а не заниматься введением очередных ограничений, поскольку от наложенных санкций пострадали компании и подданные самого Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что 8 ноября Великобритания расширила антироссийский список санкций на 29 позиций.

Рестрикции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей. Также они затронули УГМК и Российскую национальную перестраховочную компанию, компанию "Красцветмет", золотодобывающую компанию Nord Gold.

Кроме того, под санкции подпал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

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