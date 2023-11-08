08 ноября, 21:54Политика
Посольство РФ считает бессмысленными новые антироссийские санкции Британии
Фото: 123RF/Mermolenko
Российское посольство в Лондоне считает бессмысленным и тщетным шагом решение Британии ввести новые антироссийские санкции. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве.
Там уверены, что российская экономика развивается, несмотря на ограничения Лондона, а показатели Соединенного Королевства остаются в околонулевой зоне.
В диппредставительстве РФ отметили, что введение Британией односторонних санкций в отношении граждан и организаций России продиктовано стремлением британских властей имитировать бурную санкционную деятельность даже в условиях ее неэффективности.
Также в диппредставительстве призвали руководство Британии начать распутывать санкционный клубок, а не заниматься введением очередных ограничений, поскольку от наложенных санкций пострадали компании и подданные самого Соединенного Королевства.
Ранее сообщалось, что 8 ноября Великобритания расширила антироссийский список санкций на 29 позиций.
Рестрикции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей. Также они затронули УГМК и Российскую национальную перестраховочную компанию, компанию "Красцветмет", золотодобывающую компанию Nord Gold.
Кроме того, под санкции подпал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
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