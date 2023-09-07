Британия ввела санкции против 11 россиян за деятельность в киберсфере

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Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Уточняется, что ограничения касаются 11 членов российской кибергруппировки, атаковавшей больницы и другие объекты критической инфраструктуры.

Говорится также, что кибератаки на больницы проводились в период пандемии COVID-19. Члены группировки якобы использовали программы-вымогатели Trickbot/Conti.

Ранее США ввели санкции против 11 россиян за действия в сфере кибербезопасности. Подробнее о причинах ограничений не говорится. У некоторых лиц, попавших в санкционный список, помимо имен, фамилий и мест рождения, указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.

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