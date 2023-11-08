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Великобритания расширила антироссийский список санкций на 29 позиций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что рестрикции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей. Также они затронули УГМК и Российскую национальную перестраховочную компанию, компанию "Красцветмет", золотодобывающую компанию Nord Gold.

Также под санкции подпал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Ранее Великобритания ввела санкции против 11 россиян за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Ограничения касаются членов кибергруппировки РФ, якобы атаковавшей больницы и другие объекты критической инфраструктуры.

Российский МИД включил 23 представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании в санкционный список в качестве ответной меры. В частности, Москва ввела санкции в отношении начальника Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакина.

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