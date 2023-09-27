Москва расширила ответные санкции в отношении Великобритании

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Российский МИД включил 23 представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании в санкционный список в качестве ответной меры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Российский стоп-лист был расширен в связи с проводимым Лондоном антироссийским курсом, уточнили в МИД. По данным министерства, Британия активно применяет механизм персональных санкций и оказывает всестороннюю поддержку Киеву.

В перечень попали граждане, которым теперь запрещено посещать территорию РФ. В частности, Москва ввела санкции в отношении начальника Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакина. В МИД уточнили, что он курировал подготовку бойцов ВСУ.

Также в черном списке оказались председатель Объединенного разведывательного комитета при британском правительстве Мадлен Алессандри и председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

"Персональные ограничения вводятся и против сотрудников таких британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией, как Королевский объединенный институт оборонных исследований (Д. Бронк, С. Каушал, Н. Рейнолдс), "Фонд Генри Джексона" (А. Мендоза) и аналитический институт "Сивитас" (Р. Кларк)", – говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что попытки Лондона нарастить санкционное давление на Москву получат решительный отпор. Работа над расширением ответного черного списка будет продолжена, заключили в министерстве.

Ранее Великобритания ввела санкции против 11 россиян за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Ограничения касаются членов кибергруппировки РФ, якобы атаковавшей больницы и другие объекты критической инфраструктуры.

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