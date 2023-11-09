Великобритания сняла санкции с одного из фигурантов черного списка по РФ

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Великобритания сняла санкции с одного из фигурантов антироссийского списка Сергея Стогниенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин Соединенного Королевства.

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Сергей Стогниенко (ID 15584)", – сказано в примечании к санкционному перечню.

Причины данного решения не называются. Стогниенко подпал под санкции 28 сентября 2022 года, в списке его упомянули в качестве одного из членов правления банка "Открытие".

В июле Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова. Причины исключения бизнесмена из черного списка не указывались.

Также Евросоюз убрал из санкционного списка владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Фархада Ахмедова и полковника российской армии Георгия Шуваева, который погиб в октябре 2022 года.

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