ЕС убрал из санкционного списка российских бизнесменов Шульгина, Березкина и Ахмедова

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Евросоюз убрал из санкционного списка четверых россиян, сообщается на сайте официального журнала ЕС.

Так, ограничения сняли с владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина. Кроме того, из черного списка убрали предпринимателя Фархада Ахмедова и полковника российской армии Георгия Шуваева. Последний погиб в октябре 2022 года.

О том, что ЕС снимет с российских предпринимателей ограничения, стало известно во вторник, 12 сентября. СМИ писали, что сообщество не будет продлевать санкции против трех человек, которые попали в перечень из-за конфликта на Украине.

До этого Европейский суд общей юрисдикции решил снять ограничения ЕС с экс-гендиректора маркетплейса Ozon. Шульгин попал в черный список ЕС в апреле прошлого года.