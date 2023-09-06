Официальное обсуждение 12-го пакета санкций против России в ЕС не началось

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Совет Европейского союза в данный момент официально не обсуждает новые санкции против России. Однако предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата Европарламента из Германии Гуннара Бека.

По его данным, в предложениях обсуждаются возможные рестрикции в отношении третьих стран, помогающих России обходить имеющиеся ограничения. Особенно это касается сферы продажи и перепродажи газа и нефти, уточнил он.

Бек заявил, что также рассматривается вопрос о введении персональных ограничений против представителей "Росатома", создании правовой основы для конфискации более 200 миллиардов евро замороженных активов РФ в ЕС.

Помимо этого, в Евросоюзе находится на обсуждении возможность ограничений на товары двойного назначения, которые могут использовать для производства ракет в России, добавил депутат.

Отмечается, что в 2023 году ЕС согласовал два пакета ограничительных мер, в прошлом году был введен ряд санкций. Представители Европарламента признают, что процесс принятия новых рестрикций идет медленно, идеи по этому вопросу исчерпаны.

В сообщении подчеркнули, что введенные ограничения не смогли достичь своей цели, а именно нанести ущерб российской экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская экономика выросла, несмотря на санкции.



Министерство иностранных дел Эстонии 23 июня сообщило, что 11-й санкционный пакет против РФ вступил в силу. Глава ведомства Маргус Цахкна отметил, что Эстония и ЕС продолжат работу над эффективностью вводимых ограничений, они должны касаться тех секторов России, из которых она получает наибольшую поддержку.

Позже стало известно, что ЕС утвердил 11-й санкционный пакет против РФ, документ вводит в том числе механизм, позволяющий обходить России ограничения. Он позволит вводить санкции против третьих стран.

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