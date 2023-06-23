В МИД Эстонии заявили о вступлении в силу 11-го пакета санкций против РФ

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Одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Эстонии.

Согласно информации, новый пакет был принят 21 июня. Под ограничения подпали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Эстония и Европейский союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку", – подчеркнул глава ведомства Маргус Цахкна.

ЕС ужесточил ограничения на экспорт автомобилей в РФ, а также запретил экспорт пневматического и газового оружия. Судам, которые нарушат правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запретят заход в порты Евросоюза. Также впервые в пакет внесли возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые санкционные товары попадают в РФ.

Вместе с 87 предприятиями оборонно-промышленного комплекса в список попали около 1 800 физических и юридических лиц.

Кроме того, санкции будут распространены и на товары авиации и дорожный транспорт. Согласно заявлению, в ЕС теперь запрещено перевозить грузы, зарегистрированные в РФ.

До этого Евросоюз ввел санкции против производителей оружия и поставщиков электроники для Вооруженных сил РФ в рамках 11-го пакета ограничений. Санкции также введены против лиц, занимающихся эвакуацией детей с Украины.

21 июня постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Отмечалось, что новый пакет расширяет список индивидуальных санкций и включает меры по борьбе с обходом санкций.

Позже стало известно, что ЕС включил в пакет антироссийских санкций 70 человек и 30 юридических лиц. Добавлялось, что также введен запрет на въезд прицепов из РФ и транспортировку нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".

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