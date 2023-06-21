Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

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Постпреды Евросоюза (ЕС) согласовали 11-й пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представительство Швеции, председательствующей в настоящее время в Совете ЕС.

Отмечается, что новый пакет расширяет список индивидуальных санкций и включает меры по борьбе с обходом санкций.

14 июня, по информации СМИ, послы Евросоюза не смогли достигнуть соглашения по одиннадцатому пакету санкций против РФ. Добавлялось, что им нужно было доработать несколько элементов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва подготовит ответ на 11-й пакет санкций ЕС. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничения вдвойне нелегитимны.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций