В офисе Зеленского сообщили об отключении немецкого ПО от компаний в России

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Немецкая компания SAP, которая разрабатывает промышленный софт, отключит от программного обеспечения (ПО) компании из России в рамках санкционных ограничений. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, под запрет на использование немецкого ПО подпадут крупные госорганизации, например "Российские железные дороги" и другие.

"Группа "Макфола-Ермака" предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше погружались в каменный век во всем", – сообщил глава офиса украинского президента.

Ранее немецкий обозреватель Альбрехт Мейер в издании Tagesspiegel сообщил, что российская экономика успешно справилась с санкционным давлением западных стран. Введенные ограничения не смогли обрушить ее. Мейер добавил, что Берлину придется приложить много усилий для нахождения "болевой точки" российской экономики для новых рестрикций.

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