США расширили санкционный список по РФ

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Американская сторона внесла российскую компанию "Интеллект", расположенную в Москве, а также гражданина РФ Сергея Козлова в санкционный перечень, который касается КНДР. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

После этого активы компании будут заморожены в Штатах, а также появится запрет американским гражданам и организациям вести бизнес с людьми, оказавшимися под ограничениями.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что американская администрация намерена ввести новые санкции в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества в военно-технической области.

Он заявил, что между Москвой и Пхеньяном сильно улучшились переговоры по поставкам оружия. В Белом доме считают, что РФ и КНДР часто поднимают вопрос вероятных сделок в оборонной сфере.

В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями