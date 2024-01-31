США сняли санкции с российского предпринимателя Алексея Фисуна

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Минфин США снял санкции с российского предпринимателя Алексея Фисуна. Это следует из заявления, опубликованного на сайте американского министерства финансов.

Санкции ранее были наложены на бизнесмена за участие в управлении Совкомбанком. Сейчас же ведомство оповестило Фисуна об исключении двух упоминаний о нем из списка Управления контроля за иностранными активами (OFAC).

Алексей Фисун подпал под санкции 24 марта 2022 года. Вместе с ним в списке числились и другие руководители Совкомбанка, которых американские власти сочли "близкими" к Владимиру Путину.

До этого Евросовет продлил санкции против России еще на полгода. Речь идет об ограничительных мерах экономического характера, принятых в 2014 году. Согласно обновленному документу, они будут действовать до 31 июля 2024 года.



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