Минфин США расширил антироссийские санкции на судоходную компанию и 17 судов

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США расширили антироссийские санкции, добавив в список судоходную компанию из ОАЭ. Об этом заявил на сайте американский Минфин.

Ограничительные меры ввели в отношении компании Hennesea Holdings Limited, зарегистрированной в Абу-Даби. Также санкции затронули и 17 судов, которые плавают под флагом Либерии и перевозили российскую нефть.

Ранее Минфин США включил в санкции против России один нефтяной танкер и четыре компании. Так, в список были внесены компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited с регистрацией в Гонконге. Также под рестрикции подпали фирмы Sun Ship Management D и Voliton DMCC, а также нефтяной танкер Sanar 15 под российским флагом.



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