20 декабря, 18:14Политика
США внесли в санкционный список по РФ четыре компании и танкер
Фото: 123RF/alexyz3d
США включили в антироссийские санкции один нефтяной танкер и четыре компании. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
В список были внесены компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited с регистрацией в Гонконге. Также под рестрикции подпали фирмы Sun Ship Management D и Voliton DMCC.
В частности, ведомство уточнило, что ограничения распространились на нефтяной танкер Sanar 15 под российским флагом.
19 сентября США внесли в санкционные списки три компании из России, имеющих отношение к авиации. Рестрикции были введены в отношении технического центра "Дельта-Аэро", компании "Аэросила" и АО "ОДК-Стар". Их подозревают в сотрудничестве с Ираном, а именно с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).
Кроме того, 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.
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