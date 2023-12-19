Песков заявил, что власти готовились к санкциям ЕС в отношении алмазов РФ

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Власти были готовы к тому, что Евросоюз (ЕС) введет санкции в отношении алмазов из России, поэтому уже были разработаны варианты для обхода этих ограничительных мер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти в условиях санкций будут делать все, чтобы защитить интересы страны. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что в 12-й пакет санкций было включено также российское общество "Знание", что свидетельствует о "санкционном безумии".

В свою очередь, Песков указал на то, что новый пакет санкций говорит об истощении возможностей ЕС в попытке оказать давление на Россию.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций в отношении РФ. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из России. В рамках нового пакета ограничений Евросоюз внес в черный список 29 компаний и ряд физических лиц. Кроме того, были введены ограничения на импорт изделий из алюминия, в том числе на проволоку, фольгу и трубы.



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